1896. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Milbertshofen

Am Sonntag, 29.10.2023, gegen 01:40 Uhr, wollten Polizeibeamte in einem uniformierten Streifenfahrzeug einen Pkw Renault in der Korbinianstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Pkw-Fahrer entzog sich zunächst der Kontrolle, flüchtete mit dem Fahrzeug in eine Einfahrt im Bereich der Korbinianstraße. Dort stiegen der Fahrer sowie seine drei Mitinsassen aus dem Fahrzeug aus und flüchteten.

Die Beamten konnten die drei Mitinsassen, einen 25-Jährigen und einen 32-Jährigen (beide rumänische Staatsbürger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) sowie einen 41-Jährigen mit Wohnsitz in München jedoch an ihrer Flucht hindern. Die drei Personen verhielten sich bei der anschließenden Identitätsfeststellung gegenüber den Polizeibeamten aggressiv, wodurch sie mit Hilfe weiterer Polizeibeamten zu Boden gebracht und gefesselt werden konnten. Hierbei wurden zwei Polizeibeamte verletzt. Diese blieben dienstfähig.

Der Fahrer des Pkw, ein 36-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde in der Nähe des Abstellortes des Fahrzeuges im Rahmen der Fahndung aufgegriffen. Er war alkoholisiert und wurde zur weiteren Anzeigenerstattung auf eine Polizeiinspektion gebracht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde er von der Dienststelle aus entlassen.

Der 25-Jährige und der 41-Jährige wurden wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Auch sie wurden nach erfolgter Sachbearbeitung von der Dienststelle aus entlassen.

Die Münchner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1897. Wohnungseinbruch – Neuhausen

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 29.10.2023, 04:00 Uhr, bis Dienstag, 31.10.2023, 08:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in Neuhausen.

Der oder die Täter drangen gewaltsam über eine Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Die Täter erbeuteten letztlich nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Ein Angehöriger stellte den Einbruchsdiebstahl fest und verständigte die Polizei.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Mettenstraße und Dießener Straße, (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1898. Pkw kommt von Fahrbahn ab; zwei Personen verletzt – Krailling

Am Dienstag, 31.10.2023, gegen 08:45 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Smart Pkw auf der Pentenrieder Straße stadteinwärts.

Ca. 500 Meter hinter der Einmündung zur Neuen Gautinger Straße kam der 21-Jährige von der Fahrbahn ab. Der Pkw touchierte einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und blieb nach einem Teilüberschlag auf dem Radweg liegen.

Der 21-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden hierbei verletzt. Beide Personen mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Des Weiteren entstand ein Flurschaden sowie Schäden an den Verkehrseinrichtungen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Pentenrieder Straße musste in beide Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde komplett gesperrt werden. Es wurde eine Ableitung eingerichtet. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1899. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Untergiesing

Am Dienstag, 31.10.2023, gegen 17:05 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mini Pkw auf der Schönstraße stadtauswärts.

Auf Höhe der Ludmillastraße überquerte zeitgleich eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin den dort befindlichen Überweg auf der Schönstraße.

Trotz einer Vollbremsung konnte der Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern und erfasste diese frontal. Dadurch wurde sie zu Boden geschleudert und verletzt. Sie musste daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1900. Verkehrsunfall zwischen Kind und Pkw; eine Person verletzt – Obergiesing

Am Dienstag, 31.10.2023, gegen 20:25 Uhr, fuhr eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Ford Pkw auf der Fasangartenstraße stadtauswärts.

Zeitgleich überquerte ein 12-Jähriger mit Wohnsitz in München die Fasangartenstraße auf Höhe der Bad-Berneck-Straße.

Die 26-Jährige, welcher durch den Gegenverkehr die Sicht auf den 12-Jährigen verdeckt war, erfasste diesen mit der Fahrzeugfront. Der 12-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1901. Pkw prallt gegen Lichtmast und Tunnelwand; Fahrer wird verletzt – Berg am Laim

Am Mittwoch, 01.11.2023, gegen 00:05 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Truderinger Straße stadtauswärts.

Der 61-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, indem er von rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte er gegen einen Lichtmast mit angebrachten Verkehrszeichen und kam letztendlich am Stahlträger der Tunnelwand der Unterführung zum Stehen.

Beim Unfall verletzte sich der 61-Jährige und musste zur stationären Behandlung mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde aufgrund Alkoholgeruch eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die Berg-am-Laim-Unterführung für die Dauer von 45 Minuten gesperrt werden. Der Verkehr wurde ohne größere Beeinträchtigungen abgeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1902. Festnahme eines Tatverdächtigen nach zurückliegendem Fahrraddiebstahl – Moosach

Am Dienstag, 24.10.2023, gegen 09:45 Uhr, wurde ein 52-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Ludwigsfelder Straße einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten feststellen, dass er ein auffällig hochwertiges Rennrad mit sich führte. Bei der Kontrolle musste festgestellt werden, dass das Rennrad, wegen zuvor angezeigtem Diebstahl im Oktober 2023 ausgeschrieben war. Das Fahrrad wurde daraufhin vor Ort sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach erfolgter Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Durch die Staatsanwaltschaft München I wurde Haftbefehl beantragt und durch den zuständigen Richter erlassen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Im Bereich des Polizeipräsidiums München stiegen in den letzten Monaten die Fallzahlen im Bereich Fahrraddiebstahl rasant an. Zielrichtung sind hier zum einen E-Bikes und Pedelecs, sowie hochpreisige Rennräder, Gravel- und Mountainbikes. Daher ist es von immenser Wichtigkeit, im Falle eines Diebstahls als Geschädigter die vollständigen Unterlagen zum Fahrrad bereits bei Anzeigeerstattung zur Hand zu haben. In den meisten Fällen wird die Individualnummer bereits in den Kaufvertrag übernommen. Auch das Anfertigen von Fotos trägt zur Präzisierung der Beschreibung des Fahrrads bei.

1903. Terminhinweis: Coffee with a Cop

Gratis Kaffee trinken mit der Polizei Westend können alle Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 02.11.2023, von 11:00-16:00 Uhr, auf dem Wochenmarkt am Georg-Freundorfer-Platz.

Bei der Aktion „Coffee with a Cop“ der Polizeiinspektion 14 haben Interessierte die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee mit den Polizistinnen und Polizisten ein ungezwungenes und lockeres Gespräch zu führen.

Zusätzlich zum Heißgetränk gibt es noch folgende Angebote der Polizei:

-Informationen zum Thema Einbruchsprävention mit Besichtigung eines „Präventionsfensters“

-Zivilcourage – Hinhören, Hinsehen, Handeln

-Beratung zum Polizeiberuf, den Einstellungsvoraussetzungen und den Karrierechancen der Bayerischen Polizei.

Die Polizeiinspektion Westend lädt alle Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich zu einem Besuch ein!