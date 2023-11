Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Samstagnachmittag, ab 16.30 Uhr, bis Montagabend, um 17.00 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug war in der Straße Weinberghöhe abgestellt.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, und Dienstagvormittag, 10.00 Uhr, wurde ein grüner Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit im Altmutterweg abgestellt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Zwischen Freitagabend, ab 18.00 Uhr und Dienstagmorgen, um 07.20 Uhr, wurden die Außenspiegel eines grünen Fords und eines grauen Opels beschädigt. Die Fahrzeuge waren zu dieser Zeit in der Blumenstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntagmittag, ab 13.00 Uhr, und Dienstagabend, um 20.00 Uhr, wurde aus einem Pkw ein Saxophon der Marke Yanagisawa samt eines schwarzen Transportkoffers entwendet. Das Instrument befand sich in einem weißen Opel, der in dem Tatzeitraum in der Hohe-Mark-Straße abgestellt war.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag, zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurde ein schwarzer Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit im Sandweg abgestellt.

ALZENAU, OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagmorgen, gegen 07.10 Uhr, touchierte ein Sattelzug die Hauswand eines Anwesens in der Spessartstraße und hinterließ einen Streifschaden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine weiße Zugmaschine mit weißem Auflieger. Der Sattelzug entfernte sich über die Laurentiusstraße in Richtung Albstadt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein schwarzer Audi unfallbeschädigt. Das Fahrzeug stand zu dieser Zeit im Daimler Ring.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KIRCHZELL, LKR MILTENBERG. Zwischen Montagmittag, um 13.00 Uhr, und der ersten Stunde des Dienstags, um 01.00 Uhr, wurde ein grauer Ford beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Hauptstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.