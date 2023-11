WÜRZBURG UND LKR. KITZINGEN. Die seit dem Dienstagabend vermisste 12-Jährige konnte am Donnerstagabend durch Beamte der Kitzinger Polizei im Landkreis Kitzingen angetroffen werden.

Das Mädchen ist nunmehr wohlauf zurück in Ihrer Wohngruppe in Würzburg.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.