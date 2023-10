ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Ende August hielt der Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses die Stadt Arzberg in Atem. Drei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen, es entstand hoher Sachschaden. Dass dabei jedoch nichts Schlimmeres geschah, ist auch dem Verhalten des Ralf Becker zu verdanken, dessen Zivilcourage nun von der Polizei gewürdigt wurde.

In den Morgenstunden des 23. August 2023 brannte es im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Arzberg. Ralf Becker begann gerade seine Arbeit in einem Nachbargebäude und bemerkte den aufkommenden Brandrauch durch ein Bürofenster. Über Kollegen ließ er den Notruf absetzen und eilte sofort auf die Straße. Ralf Becker erkannte, dass keiner der teilweise noch schlafenden Bewohner die Gefahr wahrgenommen hatte.

Er zögerte keine Sekunde. Ohne Atemschutz oder sonstige technische Ausstattung rannte Ralf Becker in das mehrere Wohnparteien umfassende Gebäude und machte lautstark auf das Feuer aufmerksam, klopfte und trat gegen die Wohnungstüren. Er schaffte es letztlich, dass sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Eine größere Gefahr für die Gesundheit, möglicherweise sogar das Leben eines jeden Hausbewohners konnte durch das beherzte Eingreifen abgewendet werden.

Im Namen des oberfränkischen Polizeipräsidenten händigten die Dienststellenleiter der Kriminalpolizeiinspektion Hof, Jürgen Schlee, sowie der Polizeiinspektion Marktredwitz, Roland Ast, nun eine Dankesurkunde sowie ein kleines Geschenk an Ralf Becker aus.