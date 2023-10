MEMMINGEN. Am Sonntag, den 29.10.2023, um 17:35 Uhr, wurde eine betagte Rentnerin am Frauenkirchplatz von einer bislang Unbekannten in ihre Wohnung gedrängt und zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck genötigt.

Im Glauben, dass es sich am späten Nachmittag um einen Besuch der Nachbarin handelt, öffnete die Seniorin ihre Haustür und wurde daraufhin von einer jungen Frau in ihre Wohnung zurückgedrängt und zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck aufgefordert. Die Seniorin blieb bei dem Vorfall unverletzt und ihr gelang es noch, ihren Hausnotruf zu betätigen.

Mit verbalen Drohungen schüchterte die Unbekannte die ältere Dame schließlich derart ein, dass diese nach ihrem Geldbeutel suchte, um ihr zunächst einen geringen Geldbetrag auszuhändigen. Als die unbekannte Täterin erkannte, dass sich noch etwas mehr Geld im Portemonnaie der älteren Dame befand, griff sie nach dem Rest des Bargelds und flüchtete.

Der betreuende Pflegedienst der Rentnerin verfolgte währenddessen das Geschehen über den Lautsprecher des Hausnotrufes mit und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Bei deren Eintreffen war die Unbekannte jedoch bereits verschwunden. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Nach ersten Ermittlungen sei die junge Frau in den vergangenen Tagen bereits mehrfach im Haus aufgefallen, um unter einem Vorwand einer Notlage bei den Anwohnern Geld zu erbetteln.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 25 bis 30 Jahre alt, 160 bis165 cm groß, schlank, blonde glatte schulterlange Haare und gepflegter Erscheinung, sie trug einen grün- bzw. khakifarbenen Anorak sowie eine grüne dünne Stoffmütze und sprach gutes Deutsch mit möglicherweise leichtem ausländischem Akzent.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, sowie zur Person der Täterin können jederzeit unter Tel. 08331/100-0 bei der Polizei abgegeben werden. (KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).