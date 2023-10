MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Im Zuge einer bis zum 08. November andauernden länderübergreifenden Kontrollaktion nahm die Polizei Marktheidenfeld an einer gemeinsamen Kontrollstelle mit der Polizei Wertheim auf der B8 zwei mutmaßliche professionelle Ladendiebe fest. Zusätzlich konnte umfangreiches Diebesgut sichergestellt werden. Gegen einen 22-Jährigen erließ der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl.



Beamte der Polizei Marktheidenfeld und dem Polizeirevier Wertheim stoppten gegen 16:15 Uhr einen Pkw auf der Bundesstraße 8. Dies erfolgte im Rahmen einer geplanten Kontrollstelle zur länderübergreifenden Schwerpunktfahndungs- und Kontrollaktion Wohnungseinbruchdiebstahl. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten Diebesgut im Wert von 7500 Euro und Gegenstände zur Überwindung der Diebstahlsicherung an Ausgängen von Ladengeschäften auf.



Die Beamten nahmen die beiden Pkw-Insassen im Alter von 22 und 28 Jahren vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 22-Jährige, der bereits in der Vergangenheit durch Diebstähle aufgefallen war, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft aufgrund des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls an. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Der 28-jährige Tatverdächtige konnte nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.



Die umfangreichen Ermittlungen, insbesondere zur Zuordnung des Diebesguts, werden von der Polizeiinspektion Marktheidenfeld geführt.