FORCHHEIM. Am Dienstagmorgen geriet eine Wohnung in der Forchheimer Zweibrückenstraße in Brand. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Ein Zeuge bemerkte gegen 7.45 Uhr das Feuer in der Wohnung des Mehrfamilienhauses und verständigte Polizei und Feuerwehr. Alle Bewohner konnten das Haus glücklicherweise schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt verlassen. Während der Löscharbeiten sperrten die eingesetzten Beamten die Zweibrückenstraße für den Verkehr. Die Feuerwehrleute konnten durch ihr schnelles Eingreifen ein Übergreifen des Brandes auf weitere Wohnungen verhindern. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 100.000 Euro. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.