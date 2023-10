1889. Versuchter Raub – Neuperlach

Am Sonntag, 29.10.2023, gegen 22:15 Uhr, verständigte ein Passant den Polizeinotruf 110, da er Hilferufe aus dem Bereich der Staudinger Straße hörte. Es wurden daraufhin mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Ein 56-Jähriger mit Wohnsitz in München war zuvor von zwei bislang unbekannten Tätern unter Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock angegriffen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Aufgrund der vehementen Gegenwehr des 56-Jährigen ließen die beiden Täter von ihm ab und flüchteten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich, in die auch ein Hubschrauber eingebunden war, brachte keine Erkenntnisse auf die Täter.

Der 56-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 176 cm groß, schlanke Statur, südosteuropäische Erscheinung, normale bis schmale Gesichtsform, keine Brille; er war mit einem schwarzen Oberteil und einer Jeanshose bekleidet

Täter 2:

Männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, südosteuropäische Erscheinung, schmaler, gepflegter, ausrasierter Oberlippenbart, schmales Gesicht, kurze dunkle bis schwarze Haare; er war mit einer schwarzen Kunststoffjacke und einem schwarzen Hoodie und dunkler Hose bekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Staudinger Straße, Adolf-Beier-Damm und Eis- und Funsportzentrum Ost Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1890. Einbruch in Wohnung – Sendling

Zwischen Freitag, 27.10.2023, 11:00 Uhr, bis Montag, 30.10.2023, 20:00 Uhr, kam es in Sendling zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

In den Abendstunden des Montags, 30.10.2023 verständigte ein Anwohner des Mehrfamilienhauses den Polizeinotruf 110 und gab an, dass in seine Wohnung eingebrochen und Wertgegenstände entwendet worden waren.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in die Wohnung. Im Anschluss ist die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht worden, wobei Gegenstände im mittleren vierstelligen Eurobereich entwendeten worden sind. Im Anschluss konnte man unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedich-List-Straße, Florian-Geyer-Straße und Ehrwalder Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1891. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; eine Person verletzt – Schwabing

Am Montag, 30.10.2023, gegen 10:45 Uhr, fuhr ein 71-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf dem Habsburgerplatz stadtauswärts.

Zum gleichen Zeitpunkt stand ein Linienbus verkehrsbedingt an der Kreuzung Habsburgerplatz und Franz-Joseph-Straße.

Der 71-Jährige fuhr aufgrund einer akuten internistischen Erkrankung von hinten auf den wartenden Linienbus auf. Der 71-Jährige musste vor Ort reanimiert werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.

1892. Verkehrsunfall zwischen Kind und Pkw; eine Person verletzt – Moosach

Am Montag, 30.10.2023, gegen 18:10 Uhr, befand sich eine 11-Jährige mit Wohnsitz in München alleine zu Fuß auf dem südlichen Gehweg im Bereich der Kreuzung Allacher Straße und Netzerstraße. Die Kreuzung wird in diesem Bereich durch eine Ampelanlage geregelt.

Zeitgleich fuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Skoda Pkw auf der Allacher Straße stadtauswärts.

Die 11-Jährige betrat am dort befindlichen Fußgängerfurt die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 62-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die 11-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Schaltung der Ampel zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1893. Handel mit Betäubungsmitteln; Festnahme eines Tatverdächtigen – Ottobrunn

Aufgrund polizeilicher Erkenntnisse durchsuchten am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 06:00 Uhr, Einsatzkräfte der Münchner Polizei eine Wohnung in Ottobrunn. In dieser wohnt ein 22-Jähriger, welcher im Verdacht steht in der Vergangenheit illegal mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Der Durchsuchungsbeschluss wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I durch das Amtsgericht München erlassen.

Bei der Durchsuchung wurden mehrere 100 Gramm Marihuana sowie mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden. Zudem befanden sich mehrere Waffen und waffenähnliche Gegenstände in der Wohnung.

Nach erfolgter Durchsuchung wurde der 22-Jährige, welcher sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht in seiner Wohnung befand, an dessen Arbeitsstelle festgenommen. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und nach Entscheidung des Ermittlungsrichters am Folgetag entlassen.

Er wurde wegen des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angezeigt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1894. Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen – Berg am Laim

Am Freitag, 27.10.2023, gegen 02:10 Uhr befand sich eine Polizeistreife im Bereich der Atelierstraße in München. Grund hierfür war ein Körperverletzungsdelikt.

Während der Anzeigenaufnahme kam ein 41-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland hinzu. Er hatte keinen Bezug zum vorausgehenden Körperverletzungsdelikt, äußerte aber lautstark eine verbale Grußform der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und zeigte den Hitlergruß. Dazu zeigte er Gesten, ebenfalls mit Bezug zum Nationalsozialismus.

Er wurde von den eingesetzten Beamten zur Anzeigenerstattung auf eine Dienststelle gebracht, wovon er nach erfolgter Sachbearbeitung entlassen wurde.

Er wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.

1895. Halloween in München – Hinweise Ihrer Münchner Polizei

In der Nacht von Dienstag, 31.10.2023, auf den Feiertag Allerheiligen am Mittwoch, 01.11.2023, findet wieder „Halloween“ statt. Hierbei ziehen ab Einbruch der Dunkelheit oft Gruppen von teilweise verkleideten jüngeren Personen los und nutzen die Nacht für Aktionen und Streiche. Insbesondere der Spruch „Süßes sonst gibt’s Saures“ findet bei entsprechenden Hausbesuchen vielfältig Verwendung.

Die Münchner Polizei weist darauf hin, dass beispielsweise das Bedrohen von Personen, das Anzünden von Müllcontainern, das Beschmieren von Hauswänden oder auch Verkehrsschildern keine harmlosen „Streiche“ darstellen, sondern Leib und Leben von Personen gefährden können bzw. das Eigentum von anderen schädigen.

Solange aber keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen werden und keine Gefahrensituationen entstehen, hat die Münchner Polizei natürlich keinerlei Einwände gegen entsprechendes Feiern.