WURMANNSQUICK. LKR. ROTTAL-INN. Am Sonntag wurde bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens die Scheune mitsamt des Wohnhauses zerstört. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein hoher Sachschaden.

In dem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand, bei dem die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Scheune mit angrenzendem Wohnhaus nicht mehr retten konnten. Nach Begehung des Brandortes wird von einem technischen Defekt einer Maschine in der Scheune ausgegangen. Eine vorsätzliche Brandlegung kann ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 300.000 Euro.

Veröffentlicht: 31.10.2023, 09.35 Uhr