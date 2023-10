BERCHING, LKR. Neumarkt i.d.OPf. Am Donnerstag, 26. Oktober 2023, entwendete ein 23-Tatverdächtiger ein Mobiltelefon und hielt ein Messer vor. Er wurde festgenommen.

Am Donnerstagnachmittag ging im Erlenweg in Berching ein 23-Jähriger mit seinem Begleiter auf einen 19-Jährigen zu. Der Begleiter wartete abseits und der 23-Jährige aus dem Landkreis Neumarkt fragte den 19-Jährigen nach seinem Mobiltelefon. Nachdem dieser das Gerät in der Hand hatte, wurde es vom Tatverdächtigen entwendet und ein Messer vorgehalten. Anschließend flohen der 23-Jährige und sein Begleiter. Im Rahmen der Fahndung konnte der 23-Jährige vorläufig von der Polizei festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde dessen Wohnung durchsucht. Gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen räuberischem Diebstahl eingeleitet.