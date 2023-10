Nach Raubdelikt in Wohnhaus - Kriminalpolizei ermittelt - Weitere Zeugen gesucht

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag ist die Bewohnerin eines Einfamilienhauses von bislang Unbekannten in ihrem Anwesen überfallen worden. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Auch ein Möbeltresor wurde erbeutet. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und wendet sich mit Fragen an die Bevölkerung.



Überfall am Samstagvormittag - Großaufgebot zur Fahndung



Gegen etwa 11:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über eine Frau ein, die in ihrem Wohnanwesen im Unteren Rappacher Weg von Unbekannten überfallen worden sei. Daraufhin begaben sich umgehend Streifen der Alzenauer Polizei an die Adresse der Frau, um die genauen Hintergründe zu klären.



Dem derzeitigen Sachstand nach wurde die Frau um 10:40 Uhr von mindestens zwei unbekannten Tätern an ihrem Haus überwältigt. Die Bewohnerin ist dabei glücklicherweise körperlich unverletzt geblieben. Im Anschluss haben die Männer das Haus offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Kurze Zeit später flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck. Als Beute haben die Unbekannten auch einen kleinen Möbeltresor mit sich genommen. Der genaue Beuteschaden ist noch unbekannt.



Den bisherigen Ermittlungen nach könnten die Täter mit einem hellen Pkw in die Nähe des Tatorts gefahren und anschließend damit auch geflüchtet sein. Über die Fluchtrichtung ist derzeit nichts weiter bekannt. Den aktuellen Erkenntnissen nach hat es sich bei den Tätern um mindestens zwei männliche Personen gehandelt. Möglicherweise gab es noch weitere Tatbeteiligte.



Die Personen können äußerlich nicht näher beschrieben werden. Sie sollen Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben.



Die Alzenauer Polizei hat am Samstag mit einem Großaufgebot nach den Unbekannten gefahndet. Hierbei waren auch mehrere Streifen angrenzender Dienststellen im Einsatz.



Kriminalpolizei ermittelt - Fragen an die Bevölkerung



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am gleichen Tag die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittler arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Raubdelikts. Hierzu suchen die Beamten nach weiteren möglichen Zeugen und stellen folgende Fragen:

Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Personen im Bereich "Unterer Rappacher Weg" gesehen?

Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen, das möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht?

Gibt es weitere Zeugen, denen zur relevanten Zeit ein heller Pkw aufgefallen ist?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Raubüberfall geben?

Zeugen, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg melden.