FEUCHTWANGEN. (1257) Seit Freitagmorgen (27.10.2023) wird der 29-jährige Philipp W. aus Aurach (Lkrs. Ansbach) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Der 29-jährige Philipp W. verließ am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr sein Wohnanwesen in Aurach und fuhr mit seinem grauen Pkw der Marke Opel Astra Sports Tourer (amtl. Kennzeichen AN-PW …) in unbekannte Richtung davon. Seit Freitag kehrte Philipp W. nicht mehr nachhause zurück.

Aufgrund seines Verhaltens ist nicht auszuschließen, dass sich Philipp W. in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und möglicherweise ärztliche Hilfe benötigt.

Philipp W. wird wie folgt beschrieben:

29 Jahre alt, circa 170 cm groß, stämmige Figur (circa 100 Kg schwer), braune zurückgekämmte Haare und trägt einen ungepflegten Vollbart.

Die Polizei bittet Personen, welche den Vermissten antreffen, angetroffen haben oder sonstige Hinweise auf den Aufenthaltsort der Person oder das Fahrzeug geben können, den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

