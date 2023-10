2401 – Einbruch in Adelzhausen mit Festnahme

- - -in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft- - -

Adelzhausen/Aichach - Am Dienstagabend (24.10.2023) drangen zwei bis dahin unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Rosenweg in Adelzhausen ein.

Gegen 21.30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei im Stadtgebiet Aichach einen Pkw, der mit zwei Männern besetzt war. Dabei wurde Einbruchswerkzeug sowie potentielles Diebesgut aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommen die beiden Tatverdächtigen möglicherweise für den Einbruch in Adelzhausen in Betracht.

Die beiden Männer wurden noch vor Ort festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahl und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die beiden Tatverdächtigen für den Einbruch in Adelzhausen oder auch für weitere Einbrüche in Frage kommen. Aufgrund der andauernden Ermittlungen können derzeit darüber hinaus keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

2402 – Auto verkratzt

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (27.10.2023),18.00 Uhr bis Samstag (28.10.2023), 02.00 Uhr verkratzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Mazda am Ernst-Reuther-Platz. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2403 – Wohnwagen beschädigt

Hochzoll – Im Zeitraum von Freitag (27.10.2023), 19.00 Uhr bis Sonntag (29.10.2023), 11.30 Uhr verkratzte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Wohnwagen in der Mittenwalder Straße Ecke Seefelder Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2404 - Unfallflucht

Oberhausen – Zwischen Samstag (28.10.2023), 16.00 Uhr und Sonntag (29.10.2023), 11.00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte einen Schaden an einem in der Weiherstraße geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 an die Polizeiinspektion Oberhausen zu wenden.

2405 - Diebstahl

Innenstadt – Am Sonntag (29.10.2023), gegen 11.30 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter an einem Friedhof in der Hermanstraße eine Handtasche.

Eine ältere Dame hatte ihre Handtasche an einen Grabstein gehangen, als die zwei unbekannten Personen die Tasche entwendeten und in unbekannte Richtung davonrannten. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die beiden Personen wurden wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170cm groß, ca. 40 Jahre, bekleidet mit: blauer Jeans, schwarzes Oberteil, führte schwarzen Rucksack mit

weiblich, ca. 165cm groß, kurze schwarze Haare, ca. 32 Jahre, bekleidet mit: schwarzer Oberbekleidung; führte schwarzen Rucksack mit

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.