STEIN. (1256) In der Nacht von Sonntag (29.10.2023) auf Montag (30.10.2023) brachen zwei Männer in einen Getränkemarkt in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Beamte der Polizeiinspektion Stein nahmen beide Tatverdächtige unmittelbar nach der Tat fest.



Gegen 02:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale ein Einbruchsalarm bei einem Getränkemarkt in der Albrecht-Dürer-Straße gemeldet. Zwei Personen sollten sich noch im Geschäft aufhalten.

Die eintreffenden Streifen trafen direkt an der Tatörtlichkeit auf einen der beiden Tatverdächtigen (40). Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung identifizierten die Beamten im Nahbereich des Geschäfts den zweiten Beschuldigten (42) und nahmen diesen fest.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sich die beiden Männer über die Hintertür gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen verschafft hatten. Hier entwendeten sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der 40-jährige Tatverdächtige zeigte zunächst einen gefälschten griechischen Reisepass vor. Über seinen Fingerabdruck erlangten die Beamten seine echten Personalien und stellten fest, dass er bereits per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Nach erfolgter Sachbearbeitung konnte der 42-Jährige seinen Weg fortsetzen, der 40-jährige Tatverdächtige wurde auf Grund des bestehenden Haftbefehls in eine JVA gebracht.



Erstellt durch: Janine Mendel