KULMBACH. Am Montagvormittag brach in einem Haus in Kulmbach ein Feuer aus. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth zur unklaren Brandursache.

Eine Bewohnerin des Einfamilienhauses in der Kulmbacher Gustav-Adolf-Straße wählte um kurz nach 9 Uhr den Notruf, nachdem sie Rauch in ihrem Haus bemerkt hatte. Anschließend verließ sie unverletzt das Gebäude. Kräfte der Polizei und Feuerwehr kamen vor Ort. Während der Löscharbeiten mussten die Beamten die Gustav-Adolf-Straße sperren. Das Haus stand inzwischen in Vollbrand. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge über 100.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.