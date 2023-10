Röhrmoos, Lkr. Dachau, 30.10.2023 - Vergangenes Wochenende wurde in ein Werkstattgebäude einer Schreinerei in Röhrmoos eingebrochen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Zwischen dem frühen Samstagabend (28.10.23) und Sonntagnachmittag (29.10.23) drangen unbekannte Tatverdächtige über ein Fenster im Erdgeschoß in eine Werkstatt in der Konrad-Zuse-Straße ein. Der oder die Tatverdächtigen versprühten im Inneren des Gebäudes Feuerlöscherschaum. Zudem öffneten sie mit brachialer Gewalt einen Tresor, in dem sich allerdings keine Wertgegenstände befanden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Ob ein Beuteschaden entstand, ist aktuell noch nicht geklärt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter Tel. 08141/612-0 zu melden.