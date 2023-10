1882. Pressekonferenz - Altfall: Mord; ein Tatverdächtiger festgenommen – Obergiesing

Wie am 03.01.1979 mit polizeilicher Pressemitteilung veröffentlicht, wurde in der Werinherstraße in Obergiesing der 69-jährige ledige Rentner Josef Brunner in seiner Wohnung ermordet aufgefunden. Aufgrund der damals durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch die zuständige Mordkommission des Polizeipräsidium München konnte der Tatzeitpunkt auf die Nacht vom 30.12. auf den 31.12.1978 eingegrenzt werden. Josef Brunner wurde nach gerichtsmedizinischer Feststellung durch die Einwirkung von stumpfer Gewalt getötet. Aus der Wohnung waren Bargeld bis zu 1.400 DM sowie ein Ring entwendet worden. Bekannt war, dass der Rentner häufig Umgang mit jungen Männern hatte. Ein Tatverdächtiger konnte damals nicht ermittelt werden. Allerdings konnten tatrelevante Fingerspuren am Tatort gesichert werden und es wurde damals auch nach einem unbekannten Engländer gefahndet.

Im Rahmen des normalen Prozedere bei Altfällen wurden die Ermittlungen in diesem Fall nie wirklich abgeschlossen. Hier wurde nun im Bezug auf die Fingerspuren eine erneute Auslandsrecherche über das Bayerische Landeskriminalamt angestoßen. Bei diesem Abgleich kam es schließlich zu einem Treffer in Bezug auf einen nun 70-jährigen Engländer, der in Großbritannien seinen Wohnsitz hatte. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I wurde in der Folge ein Haftbefehl beantragt und es gelang den Tatverdächtigen am 22.03.2023 in Großbritannien festzunehmen. Eine Auslieferung seiner Person erfolgte am 06.04.2023. Der 70-Jährige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache sind nun nach über 44 Jahren abgeschlossen.

1883. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Sendling

Am Sonntag, 29.10.2023, gegen 06:35 Uhr, befand sich eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München in einer U-Bahn. Dort wurde sie gegen ihren Willen von einem Mann an ihrem Gesäß angefasst und am Oberschenkel gestreichelt. Der Mann wiederholte die Tathandlungen bis er die U-Bahn an der Haltestelle „Brudermühlstraße“ verlassen hatte.

Im Anschluss verständigte die 25-Jährige den Polizeinotruf 110. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München durch Einsatzkräfte der Münchner Polizei festgenommen werden.

Nach erfolgter Anzeigenerstattung wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1884. Brand in einem Einfamilienhaus – Planegg

Am Sonntag, 29.10.2023, gegen 19:45 Uhr, nahm ein spaziergehender 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg Rauchgeruch aus einem Einfamilienhaus wahr und bemerkte einen Brand im Erdgeschoss.

Daraufhin verständigte der 26-Jährige den Notruf der Feuerwehr. Diese konnten das Feuer im Erdgeschoss löschen.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache sowie zum Sachschaden übernimmt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

1885. Wohnungsbrand; eine Person verletzt – Aubing

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Montag, 30.10.2023, gegen 00:15, die Münchner Polizei über einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Ravensburger Rings informiert.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung durch die Feuerwehr konnte eine über 80-Jährige in ihrer Wohnung aufgefunden werden. Die Seniorin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe übernimmt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

1886. Zwei Pkw fahren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – Milbertshofen

In der Nacht von Samstag, 28.10.2023, auf Sonntag, 29.10.2023, führten Beamte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen auf der Ingolstädter Straße in südlicher Fahrtrichtung durch.

Im Zeitraum zwischen 00:50 Uhr und 01:20 Uhr fuhr dort ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw und ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw mit über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Die Pkw-Fahrer wurden jeweils angehalten und wegen des vorliegenden Geschwindigkeitsverstoßes angezeigt. Sie erwartet ein Bußgeld bis zu 1.120 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister Flensburg sowie ein Fahrverbot bis zu zwei Monaten.

Nach der Anzeigenbearbeitung durften beide wieder weiterfahren.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

1887. Halloween in München – Hinweise Ihrer Münchner Polizei

In der Nacht von Dienstag, 31.10.2023, auf den Feiertag Allerheiligen am Mittwoch, 01.11.2023, findet wieder „Halloween“ statt. Hierbei ziehen ab Einbruch der Dunkelheit oft Gruppen von teilweise verkleideten jüngeren Personen los und nutzen die Nacht für Aktionen und Streiche. Insbesondere der Spruch „Süßes sonst gibt’s Saures“ findet bei entsprechenden Hausbesuchen vielfältig Verwendung.

Die Münchner Polizei weist darauf hin, dass beispielsweise das Bedrohen von Personen, das Anzünden von Müllcontainern, das Beschmieren von Hauswänden oder auch Verkehrsschildern keine harmlosen „Streiche“ darstellen, sondern Leib und Leben von Personen gefährden können bzw. das Eigentum von anderen schädigen.

Solange aber keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen werden und keine Gefahrensituationen entstehen, hat die Münchner Polizei natürlich keinerlei Einwände gegen entsprechendes Feiern.

1888. Terminhinweis: Coffee with a Cop

Gratis Kaffee trinken mit der Polizei Westend können alle Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 02.11.2023, von 11:00-16:00 Uhr, auf dem Wochenmarkt am Georg-Freundorfer-Platz.

Bei der Aktion „Coffee with a Cop“ der Polizeiinspektion 14 haben Interessierte die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee mit den Polizistinnen und Polizisten ein ungezwungenes und lockeres Gespräch zu führen.

Zusätzlich zum Heißgetränk gibt es noch folgende Angebote der Polizei:

-Informationen zum Thema Einbruchsprävention mit Besichtigung eines „Präventionsfensters“

-Zivilcourage – Hinhören, Hinsehen, Handeln

-Beratung zum Polizeiberuf, den Einstellungsvoraussetzungen und den Karrierechancen der Bayerischen Polizei.

Die Polizeiinspektion Westend lädt alle Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich zu einem Besuch ein!