STRAUBING. Von Samstag (28.10.2023) auf Sonntag (29.10.2023) in der Nacht wurde in ein Geschäft für Tierfutter und -zubehör in der Posener Straße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hat aus dem Tresor Bargeld entwendet.

Gegen 01.45 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt des Geschäfts. Der Tresor wurde aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrags, wurde entwendet. Außerdem entstand durch die Tatausführung ein Sachschaden, der noch nicht konkret beziffert werden kann. Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 01.30 Uhr und 02.15 Uhr im Bereich der Posener Straße auffällige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise an die Kriminaloilizei Straubing unter der 09421/868-0 zu melden.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 12.10 Uhr