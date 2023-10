Am Sonntagnachmittag, den 29. Oktober 2023 kam es auf der Kreisstraße MÜ 33 in Erharting zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer stürzte und in der darauffolgenden Nacht in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Am 29. Oktober 2023, gegen 15:10 Uhr, kam es beim Frixinger Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Münchner befuhr mit seinem Motorrad Suzuki die Kreisstraße MÜ 33 von Erharting kommend in Richtung Frixing. Der Motorradfahrer verlor offensichtlich bei der Rechtskurve, kurz vor dem Kreisverkehr, aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über seine Suzuki und kam zu Sturz.

Der 56-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber vorerst in ein Krankenhaus verbracht. Im Verlauf der Nacht auf Montag wurde der Schwerverletzte schließlich in eine Spezialklinik verlegt, wo er jedoch letztendlich seinen Verletzungen erlegen ist und verstarb.

An seinem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Die freiwillige Feuerwehr Erharting war zum Binden von Betriebsstoffen und zur Absicherung mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräfte vor Ort.

In Zusammenarbeit mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein und der Verkehrspolizei in München, hat die Polizeiinspektion Mühldorf die weiteren Ermittlungen übernommen.