COBURG. Am vergangenen Wochenende beschmierten Unbekannte die Plane eines Lkw-Aufliegers mit mehreren Graffitis. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitagmorgen, 09 Uhr, bis Sonntagabend, 23 Uhr, sprühten unbekannte Täter in der Garden-City-Straße in Coburg Symbole auf die Plane eines Lkw-Aufliegers. Sie brachten mehrere Zahlenkombinationen, unter anderem „88“ auf der Plane an. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.