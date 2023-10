NÜRNBERG. (1251) Am Sonntagnachmittag (29.10.2023) fand in der Nürnberger Innenstadt eine pro-palästinensische Demonstration statt. In der Spitze hielten sich rund 700 Teilnehmer auf der Versammlungsfläche auf.



Die Versammlung fand im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 17:10 Uhr auf dem Nürnberger Dr.-Peter-Schönlein-Platz statt. Die Polizei zählte in der Spitze rund 700 Teilnehmer.

Im Rahmen einer Vorkontrolle zur Versammlung stellten die Beamten in der Grasersgasse bei einer Person ein Plakat fest, auf dem ein Davidstern mit eingeschlossenem Hakenkreuz abgebildet war. Gegen den Besitzer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.



Im weiteren Verlauf der Versammlung kam es zu keinen weiteren Störungen.



Unter der Führung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Kräfte des USK Mittelfranken, der 2. Einsatzhundertschaft Mittelfranken sowie der Verkehrspolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Janine Mendel