LKR. FREYUNG-GRAFENAU, LKR. PASSAU, PASSAU. In der Zeit von 26. - 29.10.2023 fand im Rahmen der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) die unter anderem vom ADAC veranstaltete „Central European Rallye“ (CER) im Dreiländereck Deutschland-Österreich-Tschechien statt. Im Rahmen von 18 Wertungsprüfungen in Niederbayern, Österreich sowie Tschechien sollte im vorletzten WRC-Lauf gegebenenfalls schon der neue Rallye-Weltmeister ermittelt werden. Zur Betreuung der Veranstaltung in den betroffenen Bereichen Niederbayerns waren zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Niederbayern mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei eingesetzt.

Bereits zum Mittwoch, 25.10.2023, waren Polizeikräfte im Bereich Tittling zum sogenannten „Shakedown“ vor Ort. Am gestrigen Samstag (28.10.2023) und heutigen Sonntag (29.10.2023) mussten die Rallyeteilnehmer bei insgesamt vier Wertungsprüfungen in den Gemeindebereichen Neureichenau (Landkreis Freyung-Grafenau) und Breitenberg (Landkreis Passau) ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen. Heute gegen 15.00 Uhr fand nach Abschluss aller Wertungsprüfungen die Siegerehrung am Rathausplatz in Passau statt, bei der bereits vor dem letzten WRC-Lauf in Japan im November der diesjährige Rallye-Weltmeister gekürt werden konnte.

Im Fokus der eingesetzten Polizeikräfte stand insbesondere die Verkehrssicherheit. Am Samstag kam es insbesondere bei der An- und Abreise zu den beiden Wertungsprüfungen im Bereich Neureichenau teilweise zu längeren Rückstauungen aufgrund des großen Besucherandrangs und zum Teil wegen überfüllter Parkplätze. Auch im Stadtgebiet Passau kam es nach Beendigung der ersten Wertungsprüfung am frühen Nachmittag zu erheblichen Verkehrsstauungen, da neben dem normalen Wochenendverkehr auch viele Besucher der Rallye nach und in Passau zum Besuch des Fahrerlagers am Messegelände in Kohlbruck unterwegs waren.

Der Verkehr am Sonntag im Zusammenhang mit den beiden Wertungsprüfungen im Bereich Breitenberg sowie der Siegerehrung in der Innenstadt verlief, bis auf kurzzeitige Rückstauungen bei der Abreise am frühen Nachmittag, weitestgehend störungsfrei.

Trotz des für die Wertungsstrecken in Niederbayern geltenden Drohnenflugverbotes wurden an beiden Renntagen mehrere Drohnen gesichtet. Insgesamt mussten von polizeilichen Einsatzkräften neun Drohnen sichergestellt werden. Gegen die jeweiligen Lenker wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen die Luftverkehrsordnung aufgenommen. Außerdem wurde am Sonntag in zwei Fanzonen an der Wertungsprüfung in Breitenberg Pyrotechnik mitgeführt und abgebrannt. Beide Verantwortliche konnten von polizeilichen Einsatzkräften festgestellt werden und müssen sich nun wegen Verstößen nach dem Sprengstoffgesetz verantworten.

Die Siegerehrung, die am Sonntag gegen 15:00 Uhr auf dem Passauer Rathausplatz stattfand, bildete den Abschluss der Central European Rallye 2023, mit deren Verlauf sich die niederbayerische Polizei abschließend sehr zufrieden zeigt.

