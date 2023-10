Mit Pfefferspray aus Auto gesprüht - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG. Am Samstagmorgen ist aus einem mit mindestens vier Personen besetzten Mercedes Pfefferspray versprüht worden. Ein 30-jähriger Passant bekam von dem Spray etwas in sein Gesicht. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei Aschaffenburg nach Zeugen.

Gemeinsam mit weiteren Personen befand sich der 30-Jährige gegen 03:15 Uhr vor einem Schnellimbiss in der Landingstraße. Als eine graue Mercedes B-Klasse mit Aschaffenburger Zulassung anhielt und einer der Mitfahrer das hintere linke Fenster öffnete, ging der Mann zu dem Auto. Plötzlich sprühte der Unbekannte Pfefferspray aus dem Auto und traf den 30-Jährigen im Gesicht.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß

Dunkelblonde Haare, südländische Erscheinung

Bekleidet war er mit einem hellen Kapuzenpulli

Von dem Fahrer liegt die folgende Beschreibung vor:

Ca. 25 - 30 Jahre alt

Schwarze Haare, schwarzer Bart, arabisches Aussehen

Trug eine Brille

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

Einbruch in Wohnung - Wer hat verdächtiges beobachtet?

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Zu einem Einbruch in eine Wohnung ist es am Freitag in der Zeit von 16:45 bis 21:00 Uhr gekommen. Der Täter drang gewaltsam über die Balkontür in die Wohnung ein und machte sich mit seiner Beute unerkannt aus dem Staub.

Bei ihrer Heimkehr stellten die Bewohner der Wohnung in der Amorsbrunner Straße fest, dass ein Einbrecher die Balkontür aufgebrochen hatte. Der Unbekannte durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen und konnte unter anderem mit Schmuck unerkannt entkommen.

Zur Aufklärung sucht die Kripo Aschaffenburg nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Amorbach gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

12-Jähriger spielt in Linienbus mit nicht schussfähiger Pistole herum

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Mit einem nicht schussfähigen Nachbau einer Pistole fuchtelte am Freitagmittag ein 12-Jähriger in einem Linienbus herum. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz.

Dem Busfahrer fiel gegen 13:25 Uhr auf, dass der 12-Jährige in dem Bus mit einer Pistole herumfuchtelte. Der Fahrer handelte kurz entschlossen, nahm dem Jungen die Waffe ab und übergab sie der Polizei. Bei der Pistole handelte es sich um einen nicht schussfähigen Nachbau einer Pistole. Da die Waffe jedoch nicht von einer echten Waffe zu unterscheiden war, leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Das Führen einer sogenannten Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit kann mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

Unbekannte nehmen 16-Jährigen Geld und AirPods ab

ASCHAFFENBURG. Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend zwei 16-Jährigen Bargeld und Kopfhörer abgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und sucht nach Zeugen.

Die beiden 16-Jährigen hielten sich gegen 21:15 Uhr am Grünstreifen zwischen der Weißenburger Straße und der Friedrichstraße auf Höhe der Erthalstraße auf, als sie von zwei ihnen unbekannten Jugendlichen angesprochen worden sind.

Unter Vorhalt eines Pfeffersprays fingen die Täter an die Jugendlichen nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Dabei stahlen sie Airpods und eine geringe Menge Bargeld und entfernten sich anschließend in Richtung Agathaplatz.

Die Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

ca. 170 cm groß, eher dicklicher, eventuell osteuropäisch,

kurze braune Haare mit Seitenscheitel,

unreine helle Haut,

ein Longsleeve oder Fußballjacke von Atletico Madrid, dunkelgraue Nike Turnschuhe mit weißen Details

Täter 2:

ca. 180 cm groß, eher dünn, südländisches Aussehen,

schwarze kurze Haare

schwarze Jacke (eventuell von der Marke Wellensteyn), schwarze Kapuze auf dem Kopf

Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt unter Tel. 06021/8574-1733 Hinweise entgegen.

Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Auf bislang unbekannte Weise ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Zigarettenautomat an einem Kiosk gesprengt worden.

Am Samstagmorgen bemerkten Mitarbeiter eines Restaurants in der Kleinen Schönbuschallee, dass der Zigarettenautomat des benachbarten Sommerkiosks aufgesprengt worden ist.

Die ersten Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der Automat durch Unbekannte in der Zeit von Freitag 19:00 Uhr bis Samstag 09:00 Uhr möglicherweise durch eine Explosion geöffnet worden ist.

Die Schadenshöhe wird sich auf rund 3.000 Euro belaufen, die Höhe der Beute ist derzeit noch unbekannt.

Die Kripo Aschaffenburg sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder auf ein mögliches Knallgeräusch aufmerksam wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 06021/857-1732 entgegen.

Sechs Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Wochenende

UNTERMAIN. Trotz intensiver Polizeikontrollen und der großen Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr setzten sich am Freitag und Samstag wieder sechs Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinter das Steuer.

Drogentypische Auffälligkeiten stellten Beamte der Polizei Aschaffenburg am Freitagabend bei der Kontrolle eines 23-jährigen Autofahrers im Aschaffenburger Stadtteil Damm fest. Da ein durchgeführter Urintest positiv auf den Wirkstoff THC war, erwartet den jungen Mann nun ein mindestens vierwöchiges Fahrverbot und ein Bußgeld.

Knapp an der Grenze zur Straftat befand sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 23-jähriger Autofahrer. Bei einer Kontrolle gegen 01:20 Uhr in Geiselbach stellten Beamte der Polizei Alzenau bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest blieb mit angezeigten 0,54 mg/l nur 0,01 mg/l unter der Grenze zur Straftat.

Mit mehr als 1,6 Promille fuhr ein 41-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch den Aschaffenburger Ortsteil Schweinheim. Bei einer Kontrolle in der Kulmbacher Straße stellte die Polizei eine Alkoholisierung von mehr als 1,6 Promille fest. Dem 41-Jährigen nahmen sie somit den Führerschein ab und ließen eine Blutentnahme durchführen.

Möglicherweise unter dem Einfluss von Kokain stand ein 27-Jähriger, als er am Samstagvormittag einer Kontrolle in Mainaschaff unterzogen worden ist. Die Beamten der Polizei Aschaffenburg stellten drogentypische Auffälligkeiten fest und ein Test reagierte positiv auf Kokain.

Beamte der Polizei Obernburg stellten am Samstagvormittag bei einer Kontrolle in Großwallstadt drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer eines BMW fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und war positiv auf den in Cannabis enthaltenen Wirkstoff THC. Zusätzlich stellte die Polizei fest, dass dem 21-Jährigen bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Somit muss er sich zusätzlich zum Fahren unter Drogeneinfluss wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Betrunken in den Gartenzaun gefahren

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit mehr als 1,5 Promille Alkohol ist am Freitagabend ein 57-Jähriger mit seinem Auto in einen Gartenzaun gefahren. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und ließ eine Blutentnahme durchführen.

In einem Gartenzaun im Aschaffenburger Weg endete für einen 57-Jahren die alkoholisierte Fahrt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Alzenau Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest und führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis von mehr als 1,5 Promille bedeuteten für den 57-Jährigen die Sicherstellung seines Führerscheins sowie eine Blutentnahme.

Der Gesamtschaden an dem Pkw und dem Zaun dürfte sich auf rund 40.000 Euro belaufen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Ein komplettes Rad hat ein Unbekannter an einem schwarzen Renault Megane abmontiert. Der Pkw war in der Zeit von Freitag, 20. Oktober, bis letzten Freitag am Floßhafen geparkt.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Aus einer Garage in der Rotwasserstraße sind in der Zeit von Mittwoch 19:00 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr ein Bohrhammer und eine Motorsäge entwendet worden.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich vom 8. Oktober bis 22. Oktober in Schweinheim. In diesem Fall drang der Täter im Bischbergweg gewaltsam in eine Gartenhütte ein und entwendete eine Motorsense der Marke Parkside.

ASCHAFFENBURG. Die linke Seite eines weißen Fiat 500 ist in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag in der Bechtoldstraße verkratzt worden.

ASCHAFFENBURG. Ein silber/blaues Fahrrad der Marke Giant ist in der Zeit von Donnerstagnacht bis Sonntagnacht aus dem Hof eines Hauses in der Rhönstraße gestohlen worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Mountainbike der Marke Cube ist im Laufe des Mittwochs am Bahnhof gestohlen worden. Ebenfalls vor dem Bahnhof ist in der Zeit von Samstag bis Dienstag ein E-Scooter der Marke Ninebot entwendet worden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Im Hönig" ist am Samstag gegen 10:30 Uhr ein brauner Hyundai Tucson angefahren worden. Der Schaden an der rechten hinteren Seite beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Samstag 07:00 Uhr bis Donnerstag 16:15 Uhr einen in der Sonnenstraße geparkten blauen Skoda Fabia an der rechten Seite und der Heckklappe verkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.