1875. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung

Wie berichtet, wurde seit dem 27.10.2023 eine 76-Jährige aus mit Wohnsitz in München Neuperlach vermisst.

Am Samstag, 28.10.2023, gegen 21:00 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer U-Bahn-Fahrer bei der Polizei und gab an, die Vermisste in einem U-Bahnhof wiedererkannt zu haben. Kurz darauf konnte die 76-Jährige im genannten U-Bahnhof wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit widerrufen.

1876. Brandfall an abgestelltem Bauzug – Unterföhring

Am Samstag, 28.10.2023, gegen 02:40 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über einen brennenden Zug in Unterföhring informiert.

Daraufhin wurden direkt mehrere Polizeistreifen zu Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort stand ein Bauzug, welcher auf einem Nebengleis abgestellt war, in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Bahnstrecke zwischen Johanneskirchen und Ismaning musste für den Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen gesperrt werden. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Moosstraße, Bahnweg, Mitterfeldallee und Neubruchstraße (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1877. Nicht angezeigte Veranstaltung der Autoposer-Szene – Landkreis München

Im Zeitraum von Samstag, 28.10.2023, gegen 18:30 Uhr, bis Sonntag, 29.10.2023, gegen 02:30 Uhr, führte die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsüberwachung einen Schwerpunkteinsatz im Landkreis München durch.

Anlass hierzu war ein über die sozialen Medien verbreiteter Aufruf zur Teilnahme an einer nicht angezeigten Veranstaltung der Autoposer-Szene. Zu Beginn sammelten sich bis zu 1.000 Fahrzeuge im Gewerbegebiet in Aschheim. Wenig später wurde ein weiterer Veranstaltungsort bekanntgegeben, welcher sich im Bereich des Feringasees befand. Auch hier sammelten sich ca. 500 Fahrzeuge. Im Verlauf des Abends verlagerte sich die Veranstaltungsörtlichkeit noch nach Unterföhring sowie in das Gewerbegebiet München Eching. Dort fanden sich ebenfalls mehrere hundert Fahrzeuge ein.

Zu der hohen Anzahl an Fahrzeugen und deren Insassen kam noch eine große Anzahl an Zuschauern, welche der Veranstaltung als Fußgänger beiwohnten.

Am Einsatz der Polizei waren über 150 Beamtinnen und Beamte beteiligt. Diese führten bei allen Veranstaltungsörtlichkeiten Kontrollen hinsichtlich Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführer und erlaubten Umbauten an den Fahrzeugen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung durch. Hierbei wurden zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrszulassungsordung unter anderem wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die Fahrzeugführer wurden bezüglich der nicht genehmigten Veranstaltung belehrt und jeweils der Veranstaltungsörtlichkeiten verwiesen.

Gegen 02:00 Uhr sammelten sich nochmal etwa 50 Fahrzeuge an der Autobahnraststätte in Vaterstetten. Auch diese Teilnehmer der nicht angezeigten Veranstaltung wurden des Platzes verwiesen.

Insgesamt haben an der Veranstaltung um die 2.000 Fahrzeuge teilgenommen.

Die Münchner Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei.

1878. Zusammenstoß zwischen Pkw und Kleintransporter; sechs Personen verletzt – Unterhaching

Am Samstag, 28.10.2023, gegen 15:30 Uhr, fuhr eine 34-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München in einem VW Pkw auf der östlichen Ausfahrt der A 995 in südwestlicher Richtung. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich eine 30-Jährige, eine 20-Jährige, eine 48-Jährige und eine 10-Jährige (ebenfalls alle mit Wohnsitz im Landkreis München). Zeitgleich fuhr eine 63-Jährige mit ihrer 35-Jährigen Beifahrerin (ebenfalls Wohnsitze im Landkreis München) in einem VW Pkw auf der Münchner Straße in Richtung der Tegernseer Landstraße. Die 34-Jährige wollte am Ende der Ausfahrt nach links in die Münchner Straße abbiegen und übersah hierbei die 63-Jährige.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge bei dem alle Fahrzeuginsassen des Pkw der 34-Jährigen sowie die Beifahrerin der 63-Jährigen verletzt wurden. Vier der sechs Verletzten mussten zur weiteren Abklärung mit Rettungswägen in Münchner Kliniken verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr sowie Kräfte des Rettungsdienstes befanden sich mit einem großen Aufgebot an der Unfallörtlichkeit. Während der Unfallaufnahme war die Münchner Straße für eine Stunde in beide Richtungen gesperrt und es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

1879. Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrrad; eine Person verletzt – Maxvorstadt

Am Sonntag, 29.10.2023, gegen 01:30 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger Italiener ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Ludwigstraße in Richtung des Odeonsplatzes. Hierbei fuhr er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zeitgleich fuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München mit dem Fahrrad ebenfalls auf dem Radweg der Ludwigstraße in Richtung der Universität.

Die beiden Verkehrsteilnehmer begegneten sich auf dem Radweg und stießen dabei zusammen. Der 35-Jährige stürzte vom Fahrrad und verletze sich dabei schwer. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 21-Jährige stürzte und stieß dabei gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw. Der 21-Jährige blieb dabei unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei dem 21-Jährigen wurde im Verlauf der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung festgestellt und über einen freiwilligen Atemalkoholtest verifiziert. Er wurde zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeidienststelle gebracht.

Nach erfolgter Anzeigenerstattung und Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der 21-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1880. Einbruch in Wohnung – Fürstenried West

Am Freitag, 27.10.2023, stellte eine 53-Jährige an ihrem Wohnsitz in München fest, dass in diesen eingebrochen wurde. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung. Im Anschluss wurde die Wohnung durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Der oder die unbekannten Täter konnten anschließend unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Freitag, 27.10.2023, im Zeitraum zwischen 14:30 und 21:30 Uhr, im Bereich der Solothurner Straße, Engadiner Straße und Walliser Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1881. Terminhinweis: Pressekonferenz anlässlich der Festnahme eines Tatverdächtigen in einem Mordfall aus dem Jahre 1978

Zeit: Montag, 30.10.2023, 11.30 Uhr

Ort: Polizeipräsidium München, Medienzentrum (Eingang Augustiner Str. 2 – Pressestelle)

Thematisch wird hier die Altfallermittlung aufgrund des Mordes an einem damals 69-Jährigen am Sonntag, 31.12.1978 vorgestellt. Hier gelang dem Kommissariat 11 nach über 44 Jahren die Festnahme eines Tatverdächtigen.

Weitere Informationen hierzu werden im Rahmen der Pressekonferenz durch den Leiter des Kommissariats 11, KOR Stephan Beer sowie von der Staatsanwaltschaft München I, durch Staatsanwältin als Gruppenleiterin Frau Juliane Grotz gegeben.

Alle Medienvertreter sind hierzu eingeladen.