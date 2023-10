NÜRNBERG. (1250) In der Nacht von Samstag (28.10.2023) auf Sonntag (29.10.2023) brachten Unbekannte Schmierereien an der Hauswand eines israelischen Restaurants im Nürnberger Westen an. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Im genannten Zeitraum sprühten Unbekannte den Schriftzug „Kindermörder“ und einen Davidstern in einer Größe von etwa 1,5 x 1,2 Meter an die Hausfassade eines israelischen Restaurants in der Spohrstraße.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Janine Mendel