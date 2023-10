UTTENREUTH. (1248) Am Freitagnachmittag (27.10.2023) zeigte sich ein 51-Jähriger in Uttenreuth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) einer Mutter und ihrem Kind gegenüber in exhibitionistischer Art und Weise. Beamte nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung fest.



Gegen 14:30 Uhr hielten sich die Geschädigte und ihr Sohn in der Tennenloher Straße auf einer Wiese auf. Der Beschuldigte stand mit heruntergelassener Hose in einiger Entfernung und manipulierte an seinem Glied.

Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte zu Fuß.

Die Geschädigte erstattete umgehend persönlich Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung führte wenig später im Nahbereich zur Festnahme des 51-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Janine Mendel