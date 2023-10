VIERETH-TRUNSTADT, LKR. BAMBERG. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Büro in Viereth eingebrochen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Einbrecher hebelten Freitagnacht ein Fenster zu einem Büro in der Hauptstraße in Viereth auf. Nachdem sie sich Zutritt verschafft haben, rissen sie einen Wandtresor heraus und stahlen diesen. Die Diebe durchwühlten des Weiteren mehrere Schubladen und öffneten auch Kassen mit Gewalt. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 28.000 Euro. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, die im Bereich der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.