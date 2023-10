2393 - Lkw brennt auf Autobahn - A8 für mehrere Stunden gesperrt

BAB 8 / AS Adelsried-Zusmarshausen / FR Stuttgart - Am Samstag (28.10.2023) gegen 10.30 Uhr brannte ein Lkw auf der Autobahn komplett aus. Die Autobahn musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung in Fahrtrichtung München wurde gegen 11.15 Uhr aufgehoben. Die Sperre in Richtung Stuttgart konnte erst gegen 21.15 Uhr aufgehoben werden.

Der 64-jährige Lkw-Fahrer bemerkte während der Fahrt, dass sein Gespann stark rauchte. Er fuhr auf den Standstreifen und das Gespann brannte innerhalb kürzester Zeit komplett. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Die Polizeibeamten sperrten aufgrund der starken Rauchentwicklung beide Fahrtrichtungen der Autobahn. Die Feuerwehr löschte den brennenden Lkw und die Sperrung in Fahrtrichtung München wurde im Anschluss aufgehoben. Die Bergung des Lkw und die Reinigung der Fahrbahn liefen noch bis kurz nach 21 Uhr. Im Anschluss war die Autobahn in beide Richtungen wieder befahrbar. Erste Schätzungen nach entstand ein Schaden von rund 160.000 Euro. Der Brand könnte durch einen Defekt am Motor ausgelöst worden sein.

2394 - Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Lechhausen - Am Sonntag (29.10.2023) kontrollierten die Beamten einen 39-jährigen Autofahrer. Der Fahrer fuhr unter Alkoholeinfluss.

Gegen 02.00 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem Auto auf der Blücherstraße (110er Hausnummern). Die Beamten nahmen bei der Kontrolle Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der 39-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt.

Gegen den 39-Jährigen laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Innenstadt - Am Sonntag (29.10.2023) kontrollierten die Beamten einen 39-jährigen Autofahrer. Der Fahrer fuhr unter Alkoholeinfluss.

Um kurz nach 00.30 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem Auto auf der Berliner Allee. Die Beamten nahmen bei der Kontrolle des Fahrers in der Lechhauser Straße Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Der 39-Jährige wurde zur Polizeiinspektion gebracht, sein Fahrzeug verkehrssicher abgestellt.

Gegen den 39-Jährigen wird jetzt wegen Fahren unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Lechhausen - Am Freitag (27.10.2023) kontrollierten die Beamten einen 26-jährigen Autofahrer. Der Fahrer stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein.

Gegen 13.30 Uhr fuhr der 26-Jährige mit seinem Auto in der Böheimstraße. Der Fahrer konnte bei der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem stellten die Beamten beim Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme beim 26-Jährigen.

Gegen den Fahrer wird nun wegen verschiedenster Verkehrsdelikte ermittelt.

2395 - Mülltonnen brennen - Zeugen gesucht

Kriegshaber - Am Samstag (28.10.2023) gegen 00.15 Uhr wurde der Polizei über die Feuerwehr mitgeteilt, dass mehrere Tonnen brennen.

Die Beamten stellten in der Familie-Einstein-Straße (auf Höhe der 10er-Hausnummern) fest, dass vier Tonnen brannten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Holzumrandung der Tonnen in die umliegenden Bäume verhindern und löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von rund 1.200 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

2396 - Diebstahl vom Friedhof - Zeugen gesucht

Haunstetten - Am Samstag (28.10.2023) teilte gegen 17.15 Uhr eine 51-Jährige der Polizei mit, dass ein Unbekannter die Blumenvase samt Sockel vom Grab ihrer Mutter klaute.

Der unbekannte Täter entwendete die Vase im Zeitraum vom 01.08.2023 bis gestern vom Neuen Friedhof in Haunstetten. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd hat die Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen zum Vorfall sich unter 0821/323-2610 zu melden.