OBERSTAUFEN. Zu einem tödlichen Motorradunfall kam es am Nachmittag des 28.10.2023, in Oberstaufen, Ortsteil Steibis. Im Ortskern überholte ein 83-jähriger Motorradfahrer einen Radlader, dessen 66-jähriger Fahrer unter Verwendung seines Fahrtrichtungsanzeigers nach links in ein Grundstück einfahren wollte. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und es kam zur Kollision. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen, durch die zufällig anwesende Bergwacht Oberstaufen, blieben ohne Erfolg. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter beauftragt. (PSt. Oberstaufen)

