STADTGEBIET PASSAU, NEUREICHENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU, BREITENBERG, LKR. PASSAU. Seit Montag, 23.10.2023, tangiert die Central European Rallye 2023, mehrere Bereiche des Polizeipräsidiums Niederbayern. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht bislang weitestgehend störungsfrei. Am morgigen Sonntag, 29.10.2023, ist insbesondere rund um die Wertungsprüfung in Breitenberg und der Siegerehrung in Passau im Stadtgebiet mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Im Zusammenhang mit den weiteren Veranstaltungen weist das Polizeipräsidium Niederbayern die Zuschauer darauf hin:

Nutzen Sie die eingesetzten Shuttle-Busse sowie die ausgeschilderten Parkmöglichkeiten

Leisten Sie den Weisungen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sowie des Veranstalters unbedingt Folge und parken Sie nur in den ausgewiesenen Bereichen

Interessierte Zuschauer können sich rund um das Rallye-Geschehen sowie Parkplatzmöglichkeiten auf der Webseite des ADAC informieren

Drohnenflugverbot – Gefahren für Zuschauer und Rallye-Teilnehmer

Das Polizeipräsidium Niederbayern weist ausdrücklich nochmals darauf hin, dass zur Vermeidung von Flugunfällen im Bereich der Rennstrecke und auf dem gesamten Veranstaltungsareal ein Flugverbot für private Drohnen besteht. Die Einsatzkräfte haben bereits mehrere private Drohnen sichergestellt und entsprechende Anzeigen aufgenommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 0162/2698654

Veröffentlicht: 28.10.2023, 16.05 Uhr