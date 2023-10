REGENSBURG. Der am gestrigen Donnerstag, 26. Oktober in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung des Bezirksklinikum Regensburg (medbo) verletzte Siebenjährige ist heute Abend in einem Krankenhaus verstorben.

Die Gedanken der gesamten Oberpfälzer Polizei sind bei der Familie, der wir viel Kraft wünschen.