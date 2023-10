BAYREUTH. Am Freitagnachmittag kam es in der Bayreuther Saas zu einem Feuerwehreinsatz. Als die Einsatzkräfte bedroht wurden, musste die Polizei eingreifen.

Am Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, wurde die Bayreuther Feuerwehr zu einem Kleinbrand in einem Garten am Saaser Berg gerufen. Als die Einsatzkräfte die Flammen löschen wollten, trat ihnen die 52-jährige deutsche Hausbewohnerin entgegen und drohte ihnen mit einer Schusswaffe und einer Axt. Die Feuerwehr musste sich zurückziehen.

Als die Beamtinnen und Beamten der Bayreuther Polizei am Anwesen eintrafen, bedrohte die Frau auch diese mit den genannten Gegenständen. Zur Überwältigung der Frau mussten die Polizisten ihre Dienstwaffe benutzen und schießen. Ein Notarzt sorgte umgehend für die medizinische Versorgung der 52-Jährigen. Laut Angaben des Arztes besteht für sie keine Lebensgefahr. Weitere Verletzte gab es nicht. Für die Dauer des Einsatzes blieb der Saaser Berg bis zirka 15.45 Uhr gesperrt.