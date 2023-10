WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagabend nötigte ein bislang unbekannter Täter eine 17-Jährige sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Zur Aufklärung der Tat sucht die Kriminalpolizei Würzburg auch nach Zeugen und insbesondere nach einem Pärchen, das zufällig am Tatort vorbeilief.



Die 17-Jährige war gegen 22:40 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann zwischen zwei Fahrzeuge in die Wallgasse gezogen wurde. Nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen soll der Täter sie auf Höhe des Großparkplatzes zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gezwungen haben. Als sich ein Pärchen auf der gegenüberliegenden Straßenseite näherte, flüchtete der Täter in Richtung Berliner Platz. Die Jugendliche lief in Richtung Haugerkirchplatz und vertraute sich einer Freundin an.



Nach Angaben der Geschädigten kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Ca. 25 Jahre alt

Südländisches Aussehen

Schlanke Figur

Ca. 175 cm groß

Kurze braune glatte Haare

Trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeans und weiße Schuhe

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler dringend nach einem Pärchen, das zur Tatzeit auf dem Gehweg in der Wallgasse spazieren ging. Die Geschädigte kann die beiden möglichen Zeugen wie folgt beschreiben:

Ein Mann:

Ca. 35 Jahre alt

Ca. 185 cm groß

Braune Haare

Trug einen längeren braunen Mantel und schwarze Schuhe

Eine Frau:

Ca. 170 cm groß

Blonde Haare

Trug einen längeren grauen Mantel und weiße Schuhe



Mögliche Zeugen, insbesondere die beiden Spaziergänger, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.