Garagenbrand greift auf Wohnhaus über – Schaden im unteren sechsstelligen Bereich

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Donnerstagmittag zu einem Brand in einer Garage gekommen. Trotz der schnellen Alarmierung der Feuerwehr griffen die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus über. Der Sachschaden wird dem derzeitigen Ermittlungsstand wohl im unteren sechsstelligen Bereich liegen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die ersten Mitteilungen über eine dichte, schwarze Rauchwolke gingen gegen 13:20 Uhr bei Feuerwehr und Polizei ein. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Garage im Falkenweg im Vollbrand. Trotz der sofort eingeleiteten Brandbekämpfung durch die regionalen Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus nicht gänzlich verhindert werden. Die Feuerwehren aus Hösbach, Waldaschaff und Goldbach waren mit Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand rasch löschen. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass keine Personen zu Schaden kamen.

Die Garage samt Inhalt sowie der davorstehenden Pkw sind den Flammen zum Opfer gefallen. Das angrenzende Wohnhaus wurde an der Fassade und am Dach beschädigt, ist jedoch weiterhin bewohnbar.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach gehen die Ermittler der Kriminalpolizei von einem technischen Defekt aus, der den Brand ausgelöst haben könnte.

Unfall mit Gegenverkehr - Beteiligte glücklicherweise nur leicht verletzt

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend kamen die Unfallbeteiligten trotz Zusammenstoß im Gegenverkehr mit leichten Verletzungen davon. Die Polizei geht derzeit von nicht angepasster Geschwindigkeit als Unfallursache aus.

Ein von der Ebertbrücke kommender Opel geriet gegen 20:30 Uhr auf dem Westring in den Gegenverkehr und ist dabei mit seinem Heck in einen entgegenkommenden Tesla gestoßen, der gerade auf Höhe der Darmstädter Straße unterwegs war.

Der 29-Jährige Unfallverursacher verlor dem Sachstand nach aufgrund zu hoher und nicht an die regennasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über die Straße mit seinem Heck in den Gegenverkehr. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Der 28-jährige Tesla-Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer, die in Richtung Ebertbrücke unterwegs waren erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro.



Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. In der Zeit zwischen Samstag, 22:20 Uhr, und Sonntag, 07:00 Uhr, wurde eine Hauswand in der Stadelmannstraße mit einem Graffito beschmiert.



KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein gelbes Postfahrzeug wurde am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr bei einer Unfallflucht am Spiegel beschädigt. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug zum Ausliefern auf dem Seitenstreifen in der Goethestraße ab. Bei der Rückkehr war der linke Außenspiegel abgefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

HAUSEN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag hat gegen 16:00 Uhr ein noch unbekanntes Fahrzeug eine Mauer an einem Anwesen in der Blumenstraße beschädigt und sich anschließend entfernt. Die Polizei vermutet einen Lkw als Unfallfahrzeug.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.



Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstagabend wurde gegen 21:40 Uhr eine Geldbörse aus einem unverschlossenen schwarzen IVECO-Kleintransporter entwendet. Der Fahrer des Fahrzeugs mit türkischer Zulassung hatte das Auto für eine kurze Pause auf dem Parkplatz "Kohlsberg" (Fahrtrichtung Süden) abgestellt.



Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.