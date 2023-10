GROSSLANGHEIM, LKR. KITZINGEN. Am Donnerstagabend ist ein 64-jähriger Fahrradfahrer infolge eines Verkehrsunfalls verstorben. Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße von Wiesenbronn in Richtung Rödelsee. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg hat die Polizei Kitzingen einen Sachverständigen zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.



Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach, war der Radfahrer um 19:30 Uhr mit seinem Fahrrad von Wiesenbronn in Richtung Rödelsee unterwegs. Ein Pkw-Fahrer, der zu dieser Zeit in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, erkannte die Situation offensichtlich zu spät und erfasste den Radfahrer mit der Fahrzeugfront. Der 64-Jährige kam schwerstverletzt auf der Fahrbahn zum Liegen.



Der alarmierte Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den Gestürzten umgehend und brachten ihn mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort ist der Mann trotz sofortiger Hilfe am späten Abend seinen Verletzungen erlegen. Der 19-jährige Fahrer des Opels wurde bei dem Unfall leicht verletzt.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Kitzingen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg unterstützt ein Unfallsachverständiger die Ermittlungen.