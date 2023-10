1868. Fahrradfahrer verstirbt aufgrund Erkrankung – Haidhausen

Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München auf seinem Fahrrad am Boden liegend in einer Parkanlage von Passanten aufgefunden. Da der 73-Jährige nicht mehr ansprechbar war, verständigte eine Zeugin den Notruf.

Durch den eingesetzten Rettungsdienst erfolgten Reanimationsmaßnahmen. Der 73-Jährige ist vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er kurze Zeit später verstarb.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1869. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Pkw – Trudering

Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 14:45 Uhr, warf ein 45-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Stein das Fenster eines Pkw Skoda ein, der ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war. Anschließend kletterte er hierüber in den Innenraum. Der Eigentümer des Fahrzeuges konnte dies beobachten und verständigte die Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 45-Jährigen noch im Pkw feststellen und vorläufig festnehmen. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 45-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1870. Gefährliche Körperverletzung mit Messer – Straßlach

Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 09:15 Uhr, kam es in einer Aufnahmeeinrichtung zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 29-Jährigen und einem 43-Jährigen (beide mit afghanischer Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz in Deutschland).

Im Verlauf des Streites griff der 29-Jährige zu einem im Zimmer liegenden Messer und versuchte mehrmals auf den 43-Jährigen einzustechen. Dieser wehrte den Angriff ab und verletzte sich an der Hand und am Oberkörper. Der 29-Jährige wurde bei der körperlichen Auseinandersetzung ebenfalls verletzt. Dem 43-Jährigen gelang es aus dem Zimmer zu flüchten und über die Unterkunftsleitung die Polizei zu verständigen.

Mehr als zehn Streifen der Münchner Polizei begaben sich zur Einsatzörtlichkeit. Der 29-Jährige konnte noch in der Unterkunft vorläufig festgenommen werden. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 29-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zu einer Polizeiinspektion verbracht.

Nach der Sachbearbeitung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er anschließend entlassen. Der 43-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1871. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung

-siehe Pressebericht vom 26.10.2023, Nr. 1867

Wie bereits berichtet, wurde eine 60-Jährige aus Laim vermisst.

Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 17:10 Uhr, fiel einer Anwohnerin die 60-Jährige im Treppenhaus eines Wohngebäudes auf, welche daraufhin die Polizei verständigte.

Die Polizei brachte die Vermisste wohlauf an ihre Wohnadresse zurück und verständigte ihren Betreuer hierüber.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit widerrufen.

1872. Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Kind; eine Person verletzt – Pasing

Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 60-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck, als Fahrer mit einem Linienbus auf der Landsberger Straße in östliche Richtung.

An der Haltestelle am Pasinger Rathaus hielt der 60-Jährige an, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Eine 6-Jährige wollte mit ihrer Mutter (beide mit Wohnsitz in München) an der hinteren Tür in den Bus einsteigen. Sie war bereits mit einem Bein im Bus, als sich die Tür schloss und die 6-Jährige eingeklemmt wurde.

Der 60-Jährige bemerkte den Vorfall nicht und fuhr mit dem Linienbus an. Das Kind wurde ein kurzes Stück mitgezogen, bis unbeteiligte Passanten den 60-Jährigen darauf aufmerksam machten und dieser den Bus stoppte. Der 60-Jährige öffnete daraufhin die Türen, so dass sich die 6-Jährige eigenständig befreien konnte. Der 60-Jährige setzte anschließend seine Fahrt weiter fort.

Zwischenzeitlich wurden die Polizei und der Rettungsdienst verständigt. Die 6-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Während der Unfallaufnahme kehrte der 60-Jährige im Rahmen seiner üblichen Linienbustour wieder an die Unfallörtlichkeit zurück.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort übernommen.

1873. Einbruch in Wohnung – Thalkirchen

Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 15:30 Uhr, stellte ein Ehepaar mit Wohnsitz in München (69 und 75 Jahre alt) fest, dass in ihre Wohnung in Thalkirchen eingebrochen wurde, weshalb sie die Polizei verständigten.

Erste Ermittlungen zufolge verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 29.09.2023, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 26.10.2023, 15:30 Uhr, gewaltsam über die Terrassentür Zutritt und durchsuchten im Anschluss die Wohnung nach Diebesgut. Es wurde Silberbesteck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Im Anschluss konnte der oder die Täter die Wohnung mit der Beute verlassen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Freitag, 29.09.2023, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 26.10.2023, 15:30 Uhr, im Bereich der Maria-Einsiedel-Straße, Schäftlarnstraße und Tierparkstraße (Thalkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.