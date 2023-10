NÜRNBERG. (1243) Am Donnerstagabend (26.10.2023) ereignete sich im Nürnberger Süden ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines E-Scooters verletzt wurde. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.



Der noch unbekannte Fahrer eines Kleinbusses – vermutlich ein heller VW-Bus mit Nürnberger Kennzeichen – befuhr gegen 19:35 Uhr den Maffaiplatz in Richtung der Allersberger Straße. An der Kreuzung zur Pillenreuther Straße bog dieser, ohne seinen Blinker zu setzen, nach rechts in diese ein.

Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer. Dieser befuhr den Maffaiplatz auf dem Radweg in gleiche Richtung und wollte die Pillenreuther Straße geradeaus überqueren.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der E-Scooter-Fahrer leicht. Der beteiligte Fahrer des VW-Busses setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, bzw. seine Personalien anzugeben.

Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei nahmen den Unfall auf und bitten Personen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl