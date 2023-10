STALLWANG, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Freitagmorgen (27.10.2023) gegen 07.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2326 zwischen Stallwang und Langdorf. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Beide Fahrer wurden eingeklemmt und mussten aus den Fahrzeugen befreit werden. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 79-Jähriger so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle verstarb. Der 30-jährige Fahrer des zweiten Pkw wurde ebenfalls schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen, weshalb die St2326 aktuell noch gesperrt ist. Der Verkehr wird umgeleitet, es kann im näheren Umkreis zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Bogen 09422/8509-0

Veröffentlicht am 27.10.2023 um 10.50 Uhr