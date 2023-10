STRULLENDORF, LKR. BAMBERG / BAMBERG. Am Donnerstagabend floh ein Mann mit einem gestohlenen Pkw vor mehreren Polizeistreifen. Die anschließende Verfolgungsfahrt führte von Roßdorf a. Forst bis ins Stadtgebiet Bamberg. Dort nahmen Polizeibeamte den Flüchtigen fest. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, machte sich in Roßdorf a. Forst ein Mann an mehreren Autos zu schaffen. So die Mitteilung eines Zeugen. Als eine Polizeistreife den Mann kurz darauf in seinem Auto kontrollieren wollte, ignorierte dieser die Anhaltsignale und floh stattdessen mit hoher Geschwindigkeit über Geisfeld in Richtung Bamberg. Im Stadtgebiet Bamberg stellten mehrere Polizeistreifen den Flüchtigen und nahmen ihn fest.

Auf seiner Flucht hatte der 50-jährige Italiener eine Straßensperre der Polizei umfahren. In der Zollnerstraße kam es schließlich zu einem Unfall mit zwei weiteren Fahrzeugen.

Hierbei wurde eine 50-jährige Pkw-Fahrerin verletzt. Zur Sicherheit wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Den Insassen des dritten Autos passierte glücklicherweise nichts.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln wegen verschiedener Delikte gegen den 50-Jährigen. Der Mann soll noch am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Ermittler suchen nach Zeugen der Verfolgungsfahrt. Personen, die Angaben zur Verfolgungsfahrt machen können oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, melden sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.