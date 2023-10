MEEDER, LKR. COBURG. Am Donnerstagvormittag kam es zu einem tödlichen Unfall bei Bauarbeiten nahe der A73. Ein 42-Jähriger erlag noch um Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Am Donnerstag, gegen 11 Uhr, verluden Arbeiter auf dem Gelände eines neu entstehenden Solarparks zwischen den Ortsteilen Drossenhausen und Mirsdorf Kabeltrommeln mit einem Bagger auf einen Anhänger. Dabei wurde ein 42-Jähriger zwischen einer vier Tonnen schweren Kabeltrommel und dem Gestell des Anhängers eingeklemmt. Der Mann starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen des Verdachts der Fahrlässigen Tötung gegen den 50-jährigen Baggerfahrer. Die Beamten werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg von einem Sachverständigen unterstützt.