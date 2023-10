NÜRNBERG. (1241) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24./25.10.2023) entwendete ein unbekannter Täter einen BMW vom Gelände eines Autohändlers im Stadtteil Sündersbühl. Der gestohlene BMW konnte zwischenzeitlich in Straubing (Niederbayern) sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen.



Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen 18:30 Uhr (Di) und 07:15 Uhr (Mi) Zugang zum Gelände eines Autohandels in der Hans-Bunte-Straße. Dort drang er gewaltsam in die Büroräume ein und entwendete den Fahrzeugschlüssel sowie die Zulassungsbescheinigungen eines BMW 535. Er stattete den schwarzen BMW mit Kennzeichen (N-BG 575) aus, die er zuvor von einem anderen Fahrzeug des Autohändlers abmontiert hatte, und fuhr anschließend vom Gelände.

Der gestohlene BMW konnte zwischenzeitlich im Stadtgebiet von Straubing sichergestellt werden. Eine Polizeistreife hatte den geparkten Pkw dort entdeckt. Einen Tatverdächtigen konnten die Beamten in diesem Zusammenhang nicht feststellen.

Die Kriminalpolizei Nürnberg führt die Ermittlungen nach dem Täter des Pkw-Diebstahls und sucht Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hans-Bunte-Straße machen konnten oder denen der schwarze BMW mit den Kennzeichen N-BG 575 bzw. N-VV 7007 aufgefallen ist. Entsprechende Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl