HOCHSTADT A. MAIN, LKR. LICHTENFELS. Unbekannte stahlen in der ersten Oktoberwoche eine Jesusfigur von einem Kreuz in einem Vorgarten. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Montagmorgen, 2. Oktober, bis Freitagabend, 6. Oktober, machten sich Unbekannte in Hochstadt am Main an einem freistehenden großen Holzkreuz zu schaffen. Das Kreuz steht gut sichtbar im Vorgarten eines Wohnhauses in der Hauptstraße/Reuther Straße. Die unbekannten Diebe stahlen die zirka 115 Zentimeter große Jesusfigur vom Kruzifix. Die geweihte Figur ist aus Gips, mit einem angedeuteten weißen Lendentuch bekleidet und hat einen Wert von rund 1.200 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Verbleib der Jesusfigur in Hochstadt am Main machen? Melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/6450.