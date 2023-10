1867. Vermissung – Öffentlichkeitsfahndung

Eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München wird täglich morgens von einem Pflegedienst betreut (zuletzt am Dienstag, 24.10.2023, gegen 07:00 Uhr). Am Mittwoch, 25.10.2023 wurde sie in ihrer Wohnung im Laim vom Pflegedienst in der Früh nicht mehr angetroffen.

Die 60-Jährige leidet an einer neurologischen Erkrankung und ist dadurch zeitlich und örtlich nicht orientiert. Außerdem hat sie durch die Erkrankung sprachliche Defizite und kann sich nicht verständlich ausdrücken.

Das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Beschreibung:

60 Jahre alt, ca. 160-165 cm groß, ca. 80 kg, dickliche Figur

Zur Bekleidung der Vermissten ist nichts bekannt, sie soll aber stets eine Kopfbedeckung (Mütze, Käppi, Tuch, Hut) tragen und sehr behäbig nicht gut zu Fuß sein.

Zeugenaufruf:

Wer hat die Frau gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Öffentlichkeitsfandung ist hier ersichtlich:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/057542/index.html