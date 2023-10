FÜRTH. (1240) Von Dienstag auf Mittwoch (24./25.10.2023) brach ein unbekannter Täter in ein Firmengebäude im Fürther Stadtteil Unterfarrnbach ein und entwendete unter anderem ein Firmenfahrzeug. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.



Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 19:00 Uhr (Di) und 06:30 Uhr (Mi) über eine Hintertür gewaltsam in das Firmengebäude des Malerbetriebs in der Melli-Beese-Straße ein. Aus dem Gebäude entwendete er anschließend einen Laptop sowie rund 30 Werkzeuge. Darüber hinaus erlangte der Unbekannte bei dem Einbruch ein Firmenfahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Fiat Ducato mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ-DE 789 handelt.

Neben dem Sachschaden von rund 1500 Euro wird der Wert der entwendeten Gegenstände samt Kastenwagen auf rund 25000 Euro geschätzt. Beamte der Kriminalpolizei Fürth übernahmen die Spurensicherung auf dem Firmengelände.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth bittet um Hinweise. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Melli-Beese-Straße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Transporters machen können, kommen als wichtige Zeugen in Betracht. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl