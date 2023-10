1863. Größerer Polizeieinsatz – Unterschleißheim

Am Donnerstag, 26.10.2023, gegen 04:00 Uhr, verständigten Arbeiter der Deutschen Bahn den Polizeinotruf 110 darüber, dass sich mehrere Personen auf einem langsam fahrenden Güterzug auf der Bahnlinie zwischen Eching und Unterschleißheim auf Höhe des Hollerner See befunden hätten, wobei mindestens zwei Personen mittlerweile vom fahrenden Zug gesprungen seien.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei, des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord und der Bundespolizei, unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort konnten insgesamt fünf weibliche und drei männliche Personen angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprangen alle vom fahrenden Güterzug, davon verletzten sich mindestens fünf Personen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Güterzug hätte von Rumänien über Passau und Landshut nach München fahren sollen.

Aufgrund des Polizeieinsatzes kam es für die Dauer von über einer Stunde zur Beeinträchtigung des Bahnverkehrs wegen einer Streckensperrung. Hierbei betroffen war unter anderem die Flughafen-S-Bahn S 1.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen über die Hintergründe übernommen.

1864. Einbruch in Kiosk – Schwabing

Im Zeitraum von Dienstag, 24.10.2023, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.10.2023, 05:30 Uhr, wurde durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen Kiosk eingebrochen. Hierzu wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten geschaffen.

Entwendet wurde Bargeld sowie Tabakwaren in einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rümannstraße, Hagedornstraße und Belgradstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1865. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Ramersdorf

Am Mittwoch, 25.10.2023, gegen 10:45 Uhr, fuhr eine 53-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Kleintransporter auf der Bad-Schachener-Straße stadteinwärts. An der Einmündung zur Hechtseetraße wollte sie nach links in diese einbiegen.

Zur selben Zeit fuhr eine 77-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem südlich angelegten Radweg der Bad-Schachener Straße ebenfalls stadteinwärts, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Hechtseestraße wollte sie diese geradeaus überqueren.

Die Kreuzung ist in diesem Bereich durch eine Ampel geregelt.

Als beide Verkehrsteilnehmer den Kreuzungsbereich befuhren, kam es zum Zusammenstoß. Die 77-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl das Fahrrad auch als der Kleintransporter wurden leicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Ampel, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1866. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Neuhadern

Am Mittwoch, 25.10.2023, gegen 17:20 Uhr, fuhr eine 26-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Fürstenrieder Straße in südliche Richtung. Mit ihr im Pkw befanden sich als Beifahrerin eine 51-Jährige mit Wohnsitz in München und ein sieben Monate altes Kind. An der Kreuzung zur Ehrwalder Straße wollte sie nach links in diese einbiegen.

Zur selben Zeit fuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf der Fürstenrieder Straße in nördliche Richtung. Mit ihm im Pkw befand sich als Beifahrerin eine 19-Jährige mit Wohnsitz in München. An der Kreuzung zur Ehrwalder Straße wollte er diese geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch der Pkw der 26-Jährigen gedreht wurde und an einem Fahrradständer auf dem östlichen Gehweg der Kreuzung zum Stehen kam. Nachdem sich alle Personen selbständig aus dem Fahrzeug befreien konnten, fing dieser Feuer. Der Brand konnte durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht werden.

Durch den Unfall wurden vier Personen verletzt. Das Kind blieb unverletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Beide BMW wurden schwer beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung in nördliche Richtung für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.