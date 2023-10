WÜRZBURG/HEUCHELHOF. Am Heuchelhof ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in zwei Mehrfamilienhäusern ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr waren rasch vor Ort, die Feuerwehr hatte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Würzburg aufgenommen.

Am Donnerstag ging gegen 02:10 Uhr die Mitteilung über einen brennenden Mülleimer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Den Haager Straße bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums ein. Die Würzburger Polizei und die Feuerwehr waren schnell vor Ort. Die Löschmannschaft brachte das kleine Feuer rasch unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf weitere Räumlichkeiten oder gar Wohnungen in dem Haus konnte somit verhindert werden. Während der Löscharbeiten stellte die Streife im angrenzenden Hauseingang im Straßburger Ring Rauchgeruch fest. Hier wurde im Keller eine Zeitung in Brand gesteckt. Hierbei wurde ebenfalls niemand verletzt.

Wie es zu dem Feuer gekommen ist und ob es einen Tatzusammenhang mit vorherigen Bränden in der Den Haager Straße gibt, wird nun von der Kriminalpolizei Würzburg untersucht. Ein Brandstiftungsdelikt ist nicht auszuschließen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.