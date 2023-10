NÜRNBERG. (1238) Im Stadtteil Schoppershof erbeutete ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend (25.10.2023) mehrere hundert Euro Bargeld aus einer Supermarktkasse. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



In einer Discounter-Filiale in der Welserstraße trat der unbekannte Mann gegen 19:30 Uhr an die Kasse und löste einen Pfandbon ein. Als die Angestellte die Kasse geöffnet hatte, versetzte er der 51-jährigen Frau einen Schlag gegen den Oberkörper, griff in die Kasse und flüchtet anschließend mit mehreren hundert Euro Bargeld in Richtung der U-Bahnstation Schoppershof.

Personenbeschreibung:

Ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Figur, heller Teint, heller Drei-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzer Basecap, blauer Jacke der Marke Adidas, grauem Pullover, schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen. Er führte einen schwarzen Rucksack sowie eine Aldi-Tüte mit sich.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Im Zuge der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Nürnberg um Hinweise zum Täter. Zeugen, die Angaben zur Tat machen oder zur Identifizierung des Täters beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl