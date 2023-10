WERNECK, OT ESSLEBEN, LKR. SCHWEINFURT. In einem Betrieb in Eßleben ist am Mittwochmorgen ein 35-jähriger Mann mit seinem Arm in eine Entleerungswinde geraten und hierbei schwer verletzt worden. Die Kripo Schweinfurt ermittelt nun, wie es zu dem schweren Betriebsunfall kommen konnte.

Dem derzeitigen Sachstand nach, war der Arbeiter gegen 07:30 Uhr damit beschäftigt, die Plastikfolie, welche sich um die Winde wickelt heraus zu ziehen. Hierbei blieb der 35-jährige mit seinem Handschuh in der Winde hängen und wurde schwer am Arm verletzt.

Die Kripo Schweinfurt übernahm die weiteren Ermittlungen. Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt Schweinfurt soll nun geklärt werden, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.