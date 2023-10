SCHWEINFURT. Am frühen Samstagmorgen haben sich Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft. Der Hausbewohner traf auf einen der Einbrecher und es kam zu einer Auseinandersetzung, wonach der 24-Jährige Tatverdächtige flüchtete. Der Bewohner setzte sogleich den Notruf ab und die Polizei Schweinfurt nahm den Tatverdächtigen kurz darauf fest. Einen weiteren 22-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Beamten im Zuge der Fahndung fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde die Untersuchungshaft gegen die Männer angeordnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht hierbei auch nach Zeugen.



Einbrecher trifft auf Hausbewohner - Flucht nach Auseinandersetzung

Dem Sachstand nach verschafften sich die Tatverdächtigen gegen 05.30 Uhr, durch eine Kellertür Zutritt zu dem Haus in der Bayernstraße. Im weiteren Verlauf nahmen die Täter u. a. mehrere Taschen an sich. Der Hausbewohner war durch Geräusche auf das Geschehen aufmerksam geworden und traf auf den 24-jährigen Tatverdächtigen, der sich noch in dem Anwesen befand. Der Bewohner wurde von dem Einbrecher mit einem gefährlichen Gegenstand zunächst bedroht und erlitt im Zuge der folgenden Auseinandersetzung eine leichte Verletzung an der Hand. Der Tatverdächtige flüchtete hiernach mit seiner Beute aus dem Anwesen.



Notruf abgesetzt - Polizei zur Stelle - Tatverdächtige festgenommen

Der Bewohner reagierte geistesgegenwärtig und setzte umgehend hierauf den Notruf ab. Beamtinnen und Beamte der Schweinfurter Polizei trafen kurz darauf bei dem Mann ein. Weitere Beamte nahmen den Tatverdächtigen bereits wenige Minuten später in der Oskar-von-Miller-Straße, die nur zwei Straßen von dem Anwesen entfernt ist, fest. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen kontrollierten die Beamten zudem einen 22-Jährigen in der Conn-Straße, bei dem ebenfalls Beute aus dem Einbruch aufgefunden werden konnte. Die beiden Tatverdächtigen, die jeweils die algerische Staatsangehörigkeit besitzen wurden vorläufig festgenommen.



Tatzusammenhang mit Fahrraddiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren in der Stephanstraße, unweit des angegangen Wohnanwesens, drei Fahrräder aus einer benachbarten Garage entwendet worden. Die beiden Tatverdächtigen konnten bei ihrer Festnahme auf den hierbei gestohlenen Rädern festgestellt werden. An dem angegangenen Wohnhaus in der Bayernstraße wurde das dritte entwendete Fahrrad aufgefunden. Es kann somit derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass eine dritte Person bei der Tatausführung beteiligt war.



Staatsanwaltschaft erwirkt Untersuchungshaftbefehle

Die weiteren Ermittlungen in der Sache übernahmen noch vor Ort Beamte der Kriminalpolizei. Diese ermitteln in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle u. a. wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes und des Wohnungseinbruchdiebstahls. Die Männer befinden sich inzwischen in Justizvollzugsanstalten.



Die Polizei bittet weiterhin um Ihre Mithilfe - Zeugen gesucht



Zur Personenbeschreibung / Auffälligkeiten:



Der wenige Minuten nach dem Einbruch in der Oskar-von-Miller-Straße festgenommene Tatverdächtige war mit mehreren Taschen auf dem entwendeten Fahrrad unterwegs, darunter eine auffällig große, schwarz-weiß-karierte Tasche.



Der zweite Tatverdächtige, der im Zuge der Fahndung in der Conn-Straße festgenommen wurde, trug bei der Festnahme einen schwarzen Anorak, eine schwarze Hose sowie weiße Sneaker. Der Mann hat auffällig ausladende, nach oben gewachsene schwarze Locken. Zudem führte er einen leuchtend blauen Rucksack mit abgesetzten schwarzen Teilen mit sich.

Wer hat zur Tatzeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang auffällige Personen im Bereich der Bayernstraße oder der Stephanstraße festgestellt oder kann Angaben zu der Tat an sich oder zur Flucht der Täter machen?

Wer kann zum Diebstahl der Fahrräder, im Zeitraum beginnend im Laufe des Freitagabends, (20.10.2023), bis Samstagmorgen, ca. 05:00 Uhr, Angaben machen?

Wer hat die Tatverdächtigen im fraglichen Zeitraum gesehen oder kann Angaben machen, inwiefern diese ggf. mit weiteren Personen – evtl. ebenfalls auf dem Fahrrad - unterwegs waren?

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden dringend gebeten sich bei der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.