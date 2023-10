NÜRNBERG. (1236) Am Mittwochabend (25.10.2023) bedrohte eine Frau, welche sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in der Nürnberger Innenstadt Verkehrsteilnehmer mit einem Messer. Die Frau konnte festgenommen und in die Obhut einer Fachklinik gegeben werden.



Gegen 21:30 Uhr parkte eine 20-jährige Frau zusammen mit ihrer 19-jährigen Beifahrerin ihr Fahrzeug im Bereich des Willy-Brandt-Platzes. Als beide Frauen noch in dem Fahrzeug saßen, trat eine 54-Jährige an dieses heran und begann die Frauen lautstark zu beschimpfen.

Nachdem die 54-Jährige ein Messer vorzeigte und sich zunehmend aggressiv gebärdete, verständigte die 20-Jährige die Polizei und fuhr davon.

Einer alarmierte Streifenbesatzung des Unterstützungskommandos (USK) Mittelfranken gelang es die 54-Jährige im Bereich der Marienstraße anzutreffen und unter Vorhalt der Schusswaffe festzunehmen.

Da sich die 54-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Zudem muss sie sich wegen des Verdachts der Nötigung strafrechtlich verantworten.



